Emajõe promenaad tõotab tulla kardetust odavam

Kui möödunud suvel ütlesid linnaisad ebamääraselt, et Emajõe vasakkaldale, Rahu ja Kaarsilla vahele promenaadi rajamine on endiselt päevakorras, siis tänaseks on selle suunas astutud sisuline samm: äsjalõppenud ehitushanke võitis GRK Eesti aktsiaselts, sama ettevõte, mis rajas Riia ringi viadukti.