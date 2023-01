Teatrivennaskond taastas 30 aasta eest esietendunud laulude õhtu

Mõtlesime, et taastame lavastuse täpselt sellisena, nagu ta oli – niipalju kui see on võimalik. Tekst on sama, laulud on samad, laulude järjekord on sama, kuid kõiki 30 aastat tagasi publiku ees olnud inimesi meil praegu ei ole – ei ole Rain Simmulit ja Tiina Suvorovit (aastast Enniko, mängib endiselt Vanemuise orkestri vioolarühmas – RH).