Äärelinnas asuv spordihoone otsib juba tükk aega uut omanikku

Kuulutust vahendab aktsiaseltsi Ober Haus Kinnisvara maakler Marek Lukason. Maakler selgitas, et uuritud maja kohta on, kuid tõsiseltvõetavaid pakkumisi ei ole seni tehtud. «Eks pakkumisi on olnud, aga need ei ole olnud sellised, millega omanikud rahule jääks,» sõnas Lukason. Kuulutuses on spordiklubi hind 1 550 000 eurot.