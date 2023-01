Suur sula kergitab jõgesid, kuid Emajõgi uputama ei hakka

Täna lõunaajal oli keskkonnaagentuuri vaatlusandmetel Emajõe veetase Tartus 118 sentimeetrit üle hüdroloogide mõõdulati nulli. Kuigi tegemist on tavapärasest jaanuarikuust kõrgema tasemega, jaanuarikuu pikaajaline keskmine on nimelt 95 sentimeetrit, kinnitas keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonna peaspetsialist Tanel Toots, et päris üleujutuse tasemeni Emajõe veetase kerkida ei ähvarda.