Kliinikumi arendusfondi konverents andis aru, millised teadustegevused on jõudnud patsientide ravisse

Ülikoolihaigla erisuseks on paralleelselt ravitööga käiv õppe- ja teadustöö. Just niisuguse teadustöö edendamiseks ja tulemuste rakendamiseks kliinikumi arendusfond ongi loodud. Seni on fondi rahastuse saanud nii otseselt uusi teadmisi loovad kliinilised teadusuuringud kui ka tehnoloogiliste ja digitaalsete lahenduste väljatöötamist ning kasutuselevõttu toetavad tegevused. Samuti toetab fond koolitusi ja oma spetsialistide teiste riikide haiglates praktiseerimist.