Opositsioonisaadikud kuulasid üle Elva vallavalitsust

Möödunud aasta viimastel päevadel kirjutas Tartu Postimees, kuidas valla tegevustoetused kohalikele spordiklubidele on kaasa toonud kriminaalmenetluse: uuritakse, kas vallavalitsuse liikmed on rikkunud toimingupiirangut. Menetluse alustamist on kinnitanud nii Lõuna prefektuur kui ka prokuratuur.