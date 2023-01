KIRI ⟩ Söögimajade juures jääb linde vähemaks

Millest see tuleb, et novembrikuul võis aknast näha koduaias toidumaja juures seemneid söömas ja rasvapalli nokkimas peaaegu paarikümmet lindu korraga, aga jaanuari alguseks olid neist käima jäänud ainult mõned. Uurimustest olen lugenud, et lumerohket ja külma talve elab Eestisse jäänud kümnest tihasepaarist üle sageli ainult paar paari. Lumerohke ja külma talveilmaga on lindudel raske toitu hankida. Nad on peamiselt taime- või putuktoidulised ning talve üleelamiseks on nad tänulikud inimeste pakutud lisatoidu eest.