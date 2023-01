Elva otsib lammutamisest pääsenud vanimale majale otstarvet

Esmalt plaanib neljapäeval ajurünnaku pidada MTÜ Elva Elama, mille liikmed nõudsid häälekalt Tartu maantee 1 maja säilimist ja mis on valla koostööpartner maja taastamise küsimuses. 23. jaanuaril on aga valla kokku kutsutud koosolek, et sõeluda maja kasutamise ideid.

Vallavanem Priit Värv ütles, et selle aasta jooksul, mis on möödunud maja vallale tagasi ostmisest, on ühingu poolt olnud «null tagasisidet» ja enne pühi pani vallavalitsus ette, et võiks pidada arutelusid, mis majast saab. «Rohkem infot vallamajas ei olegi,» ütles Värv.

Elva Elama liige Toomas Laatsit sõnas, et ühingu ajurünnak on plaanis ära pidada enne koosolekut. Laatsit kirjeldas, et avaral krundil otse koolimaja kõrval võiks olla kooli aed, nende pidamine on tänapäeval jälle trendikas, vana hoone võiks aga saada tulevikus koolimuuseumi asukohaks.

Laatsiti arvates võiks maja kiviosa taastada võimalikult algupärase väljanägemisega, küll aga tuleks kaaluda hoovipoolse, lagunenud puitosa asendamist nii, et selle asemele kerkiks õuesõppeklass, mis võiks avaneda aeda. Vana maja mõõtudega umbes 7 x 5 meetrit oleks Laatsiti meelest ilma juurdeehitiseta tänapäeval raskesti kasutatav ja isegi muuseumile väikesevõitu.

Postipoiste maja kuulus Uderna postijaama kompleksi, postijaama peahoone hävis sõjas.