Erkki Bahovski: Udujutt Brüsseli diktaadist

See tundub siiski libe tee. Muidugi on selge, et kui Euroopa Liit tahab olla 21. sajandi maailmapoliitikas iseseisev tegija, peab ta suutma otsuseid kiirelt vastu võtta. Põhimõtteliselt sama kiirelt kui Washingtonis või Pekingis. Ent Ungari probleem on osa sügavamast nähtusest, mille nimetajaks on Euroopa Liidu sisemise arenguloogika jõudmine ummikusse.