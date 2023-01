Kallaste veetorni muuseumi idee teostus osutus liiga kalliks

«See hakkas järjest ja järjest kallimaks minema,» sõnas Peipsiääre vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe. Projekti elluviimiseks oli planeeritud 90 000 eurot omaosalust, kuid see kerkis hoopis 232 350 euro suuruseks investeeringuks. Esimesel ehituskoosolekul detsembri keskel selgus, et projektile lisanduks veel hulga kulusid, mis kergitaksid hinda veelgi.

13. jaanuaril otsustas Peipsiääre vallavolikogu, et veetorni projektiga edasi ei minda ning hakatakse arendama hoopis uut, Kallaste keskväljaku ja promenaadi projekti. Uue projekti tarbeks arhitektuurikonkursi väljakuulutamine on plaanis märtsi alguses. Ehituse eeldatav lõpp on 2024. aasta kevadel.