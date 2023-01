Kaob ka Kallaste punamonument

Teisaldatav punamonument on skulptor Ülo Õuna looming ja see asub aadressil Kallaste 1. Monumendi teisaldamise ettepaneku tegi Peipsiääre vallale riigikantselei. Volikogu esimehe Jaako Lindmäe sõnul ei ole veel täpselt teada, millal monument avalikust ruumist kaob.

Samuti on segane, mis saab paigast edasi. «Me ei ole veel asendamise peale mõelnud,» ütles Lindmäe. Ta lisas, et võib-olla saab koht uue hingamise keskväljaku ehitustööde käigus, kuid see selgub hiljem.

Kallaste linnas Võidu tänava ääres leidub ka teine punamonument, mille all on volikogu esimehe sõnul sõjahaud. Selle monumendi asjus on Peipsiääre vald äraootaval seisukohal. «Ma arvan, et sellega läheb samamoodi, et riigi poolt tuleb taotlus kooskõlastada,» ütles Lindmäe. Praeguseks pole riik Peipsiääre vallale Võidu tänava monumendi eemaldamisega seoses kooskõlastustaotlust esitanud.