Vanemuise teater kutsub gümnasiste kriitikakonkursile

«Kriitikakonkurss on hea väljund eesti keele või kirjanduse tunnis arutleva loo kirjutamiseks. Julgustame õpetajaid konkurssi näiteks koolitööga siduma. Miks mitte võtta õpilastega ette ühine teatrikülastus ning koolitöö raames nähtut analüüsida. Parimad arutelud saab õpetaja meie konkursile saata. Omalt poolt anname parimatele kirjutajatele ka tagasisidet, nii et see on kindlasti «käsi peseb kätt» võimalus. Teatrist kirjutavaid inimesi ei ole kunagi liiga palju,» arutles Loonurm.