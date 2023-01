GALERII ⟩ Põlenguga alanud tantsuvõistlus jätkus täies hoos

«See juhtus kohe võistluse alguses. Meil oli valgustusseadme tehniline rike. See likvideeriti Päästeameti poolt kiiresti. Nad andsid meile rohelise tule, et võime jätkata,» kinnitas võistluse peakorraldaja Kristel Saar.

Saare sõnul on sellel aastal rohkem osalejaid kui eelmistel, mis näitab, et inimeste huvi kasvab.

«Eile olid meil võistlustel uued stiilid. Üks oli akrobaatika, mida me varem pole sellel võistlusel olnud. Teine stiil oli balleti stiil, mida tegelikult keegi teine Eestis ei tee. Paljud ilmselt ei teagi, et balletis niimoodi võistleda saab,» sõnas Saar.

«Kõik väiksed osalejad saavad eripreemia. See pole lihtsalt diplom, et aitäh, tubli olid, vaid individuaalne tagasiside. See on vajalik, et pisikesed tunneksid innustust rohkem,» ütles Juuremaa.