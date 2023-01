Värske Samblasõber jagab teadmisi ka tänavuse aasta samblast

Nii näiteks on Piret Lõhmus oma artiklis muu hulgas kirjutanud, et rohelise hiidkupra sigikehade kogumike märkamine puidul on samavõrra kerge (või raske) kui kupardegi märkamine, sest elupaiga nõudmised (kõdunenud puit) on neil samad. Märkamiseks tuleb nii ehk naa sobiva kasvupinna juurde kükitada ja terava pilguga üle kasvupinna vaadata.

Iti Jürjendal kirjutab, kuidas ta püüdis Tallinna botaanikaaias kasvatada teiste kaitstavate samblaliikide hulgas rohelist hiidkupart. Samal ajal tuli tal võidelda mustpea nälkjatega, kes himustasid värskelt tärganud kupra-algetega maiustada.

Värske Samblasõber on järjekorras ajakirja 25. number. Ajakiri ilmub üks kord aastas. Alates neljandast numbrist on kaanepildiks kunstnik Edgar Valteri poolt spetsiaalselt sellele ajakirjale joonistatud Samblasõber.

Toimetajad Nele Ingerpuu ja Kai Vellak märgivad värske numbri sissejuhatuses, et veerand sajandi jooksul on ilmunud 233 lugu 799 leheküljel. Omamaiste autorite seas on esindatud ka välisautorid 15 erinevast riigist üle maailma, kokku 113 autorit. «Need kirjutised on avardanud oluliselt meie brüoloogilist maailmapilti ja enamusel neist on aegumatu väärtus,» lisavad toimetajad.

Möödunud aastale pilku heites tõstavad nad esile kaks teadusavastust.

Palju vaidlemist põhjustanud sammaltaimede evolutsiooni kohta on jõutud järeldusele, et sammaltaimed ja soontaimed on sõsargrupid, mis lahknesid kambriumis, 515-494 miljonit aastat tagasi. Teine tähtis teadusuudis (selle autorite kollektiivis on ka eesti teadlane Martin Küttim): sammaldes elavate mikroobide abil seotakse boreaalsetes soodes kaks korda rohkem süsinikku kui troopilistes vihmametsades.