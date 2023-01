Etnograaf ja luuletaja Kalju Konsin valmistub saama 94-aastaseks haiglas

Kalju Konsini elu käis aastate jooksul kujunenud täpsusega. Tartu ülikooli raamatukogu töötajad ei pruukinud hommikuti kella vaadata, piisas pilgust klaasuste suunas ja kui näha oli värvilistes rõivastes sale ja sirge seljaga lühike mees, oligi just täpselt õige minut uksed külastajaile avada. Nüüd on raamatukogutöötajad olnud peaaegu poolteist kuud murelikud: mis on Kalju Konsiniga juhtunud, et teda ei ole enam näha olnud?