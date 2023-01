Korvpallurid pidid rekordpubliku ees lähikonkurentide paremust tunnistama

Tartu peatreener Nikolajs Mazursi sõnul võideldi täna rohkem iseenda kui vastasega. «Arvan, et täna oli probleem meie energias. Kaotasime lauavõitluse ja tegime pallikaotuseid, mis minu jaoks näitab, et mehed olid nädala alguse mängudest veel väsinud. Me ei suutnud ilma Jalanita leida head rünnakurütmi ja ekstrapunkte ei tulnud kuskilt. Täna võitlesime rohkem iseenda kui vastasega. Lõpus oli meile oluline, et omavahelised mängud jääksid plussi, sest põhiturniiri lõpus ei tea kunagi, millal seda edu vaja võib minna. Aitäh publikule, kes selle nädala kolmel päeval meid toetasid ja täna oli pealtvaatajate hulk eriti rõõmustav,» sõnas Mazurs.