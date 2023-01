GALERII ja VIDEO ⟩ Vastselt inaugureeritud rektor Ülle Jaakma ei karda ametiketi raskust

Aga mis võiks olla teile kui juhile kõige raskem asi Eesti maaülikoolis?

«Kõige raskem on panna kokku kõik need erinevad ootused, mis ühiskonnal ülikooli suhtes on,» vastas Ülle Jaakma. «Me peame tegema väga head teadust, peame andma väga kvaliteetset õpet, mis tööturul on oodatud. Samas ootab ühiskond, et me suure osa ka ühiskonna probleeme ära lahendaksime. Või kui me neid ei lahenda, siis vähemalt, et me pakuksime teaduspõhiseid lahendusi. Kõike seda mustrit kokku panna on teinekord päris keeruline...»

Eesti Vabariigi president Alar Karis ja Eesti Maaülikooli rektor Ülle Jaakma. Foto: Sille Annuk

Eesti Vabariigi president Alar Karis meenutas oma kõnes seda, mida tema ütles kakskümmend aastat tagasi siis, kui oli ise ametivande andnud ja presidendilt ametiketi saanud. Ta ütles, et selle ülikooli idee peaks vastu pidama nii kohalikele tuuleiilidele kui ka Euroopa tormidele, sest maa on see, kes on alati oma rahvast toitnud.

President Karis tõdes, et maaülikooli areng on näidanud, et see idee on vastu pidanud küll. Enamgi veel, sest nüüd ei tule kõnelda enam sellest, et maa peaks rahva ära toitma. «Meie ootus on nüüd palju suurem,» rääkis ta. «Me loodame, et maaga seotud tegevused annaksid meile kõigile elamisväärse tuleviku.»