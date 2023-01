GALERII ⟩ Tartu Postimehe joonistusvõistluse võitjad kohtusid tänuüritusel

Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba tänas kõiki lapsi, kes sel korral võistlusele oma töö läkitasid. Eriti suurt heameelt avaldas ta selle üle, et seekord laekus töid rohkem kui paaril eelmisel korral – kokku ligi 500.

«Peab nentima, et nii lehetoimetusele kui meie koostööpartneritele oli parimate piltide väljavalimine paras pähkel, sest eranditult kõikides kunstiteostes leidus oma võlu. Juba eelmiste aastate kogemus on meile näidanud väikeste kunstnike erilist detailitunnetust ja seekordne võistlus polnud erand. Pole kahtlust: lapsed ise on tublid, vahvad ja tähelepanelikud, aga nende kõrval seisavad ka väga pühendunud emad-isad, vanemad-vanaisad ja juhendajad. Olgu nad kõik kõvasti kiidetud,» lausus Raba.