GALERII ⟩ Vaata, kes tulid uue komöödia «Kuulsuse narrid» Tartu esilinastusele

Filmi kohta olid huvilistele rääkima tulnud linateose režissöör on Ain Mäeots, Jaan Tatika rolli kandev Veiko Porkanen, kaltsakaks number kolm kehastuv Margo Mitt ning filmi helilooja Ardo Ran Varres.

«Küsimus tõesti ausalt pole selles, et filmi näitlejad üritaks üle mängida toonast koomikute duot Urmas Kibuspuud ja Jüri Krjukovit. Tegemist on vaatepildiga maailma, mis oli enne esimest Eesti haritlaste põlvkonda,» kirjeldas Mäeots.

«Tegemist on siiski komöödiaga. Ma võin filmi mõtte ka välja öelda. See film on Eesti mehest ja tema arhetüüpidest,» tunnistas režissöör ausalt.