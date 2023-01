Farištamo Eller: Mis imeloom on naftarebane?

Alustan kõige lõbuskurvemast – naftarebasest. Sellist looma muidugi ei ole olemas. Näeme tihti valearusaama, justkui oleks ainus karusnaha alternatiiv nafta. Ent moemaailm on väga kirju ning sisaldab lugematul hulgal materjale, millest riideid teha. Igaüks on tuttav lina ja puuvillaga, üpris levinud on bambus ja kanep. Materjale on palju, näiteks tehakse vegannahka seentest, ananassilehtedest, viinamarjamassist ning kunstsiidi toodetakse pärmi kääritamise teel.

Teine levinud väärarusaam ütleb, et karusnahk on keskkonnasäästlik. Ent üle ilma rikuvad karusloomafarmid keskkonnaeeskirju. Need rikkumised on kaasa toonud jäätmefarmide äravoolust tuleneva pinnase ja vee reostuse. Lisaks on karusloomafarmidest põgenenud loomad põhjustanud kohaliku elurikkuse vähenemist, farmist põgenenud Ameerika naaritsad on välja suretanud kohalikku Euroopa naaritsat. Rääkides keskkonnahoidlikust tarbimisest, tuleb ka rõhutada, et üleüldine probleem on igasugune liigne tarbimine.