Riik ja ka linn ei võta Sanatooriumi parki kaitse alla

Tartu abilinnapea Raimond Tamm kinnitas, et olukorras, kus riik on seisukohal, et ei pea vajalikuks Sanatooriumi pargi kaitse alla võtmist, ei võta seda arutada ka Tartu linnavalitsus, mis tähendab, et ehituse alustamine sõltub eeskätt arendaja otsustest. Keskkonnaamet on hinnangu andnud, ametlikult ei ole keskkonnaministeerium seisukohta veel vormistanud.