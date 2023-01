Seitse last on Janne ja Peeter Aanile õpetanud leidlikkust, kannatlikkust ja tingimusteta armastust.

Seitsmelapselise pere ema Janne Aan ütleb, et nüüd on nad saanud elu suurima tunnustuse. Aga see, et Euroopa aasta suurpere tiitel tuli esimest korda Eestisse, on ta meelest ka kõikide Eesti suurperede võit. Pildil on veel Euroopa Suurperede Konföderatsiooni rahvusvaheline sekretär Raúl Sánchez ning Eesti Vabariigi presidendi abikaasa Sirje Karis.

Foto: Postimees / SILLE ANNUK