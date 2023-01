Õpetaja ja linnakirjanik tekitavad klubis sotsiaalset võrdsust

Margit Kuusk ja Mart Kivastik on klubi A ja O. Vasakul istub omal ajal kunsti õppinud Mariin Luht ning paremal kunstihuviline ettevõtja Väino Peets.

Kui Mart Kivastik kuulutati teisipäeval Tartu linnakirjanikuks, astus ta mikrofoni juurde ja rääkis kohe pärast tänusõnu Promenaadiviiest. Selles kultuuriklubis on kümne aasta jooksul olnud tohutult näitusi, filmiseansse, kohtumisi kirjanikega, loenguid ja muud huvitavat. Tähtis on seegi, et Promenaadiviie õhtutel ühtlustuvad staatused.