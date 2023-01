Uus kodumaine film «Kuulsuse narrid» esilinastub Eedeni Apollos

Paraku pole Vesipruuli üllad kavatsused saada surematu kuulsusega kirjameheks määratud teostuma, sest tema naabriks on looduseuurija ja leiutaja Jaan Tatikas. Kurja saatuse tahtel ei sünni kahe suurvaimu vahel südamlikku sõprust, vaid otsatu vastastikune vihkamine. Olukorda ei tee lihtsamaks seegi, et Saalomon korteriperenaises oma muusat näeb. Tatikal on Agnesega omad plaanid. Kahtlaselt tihti on pesunaise juurde asja ka liiakasuvõtjast Värdil.