Kristiina Ehin ja Silver Sepp võtavad koos ette Tartu Maratoni katsumuse

Juhtus nii, et mõlemad said esimestest suusatrennidest lausa nii palju innustust, et võtsid plaani ka eestlaste talvise laulupeo ehk Tartu Maratoni. Kristiina virtuaalmaratoni (kahe kuu jooksul tuleb läbida 63 km osade kaupa) ja Silver ihub hammast maratoni pika distantsi läbimisele 19. veebruaril.

Trummi asemel suusapill

Ehin meenutas, et viimased viis aastat on nende peres suusatamisest räägitud, aga harva seda tegelikult harrastatud. «Silver on rääkinud õhinaga, et lähme suusatama ja lähme isegi kuhugi mägisuusatama ja et lumi on tore ja talvepuhkus on parim puhkus. Mulle aga on tundunud suusatamine olevat üks kole asi. Vinge ja külm, raske ja ohtlik, ning lisaks sellele olen end suusarajal veel alaväärsena tundnud: nõtked ja sportlikud inimesed säravates suusakostüümides kihutavad, ei, pigem lendavad mööda, põlevil silmist kiirgamas vaimustus: ah, viskan veel selle viimased kümme kilomeetrit ruttu ära, mis siis, et kulm ja vunts juba härmas,» rääkis Ehin.

See on ka põhjus, miks tema viimases luulekogus «Janu on kõikidel kaks» on rida: «Mina juba vabatahtlikult ei suusata!»