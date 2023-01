Kuhu panna uued istepingid? Linnavalitsus ootab ettepanekuid

Uusi pinke hakatakse linna paigaldama tulenevalt eelmise aasta kaasava eelarve ideekonkursist, kus sellekohane ettepanek «Istuge palun!» osutus avalikul hääletusel võidukaks.

Ettepanekuid saab esitada kaardirakenduses, millele pääseb ligi SIIT. Lisaks võib pinkide asukohti pakkuda linna infotelefonil 1789, e-posti aadressil infokeskus@tartu.ee või raekoja infokeskuses kohapeal.

Abilinnapea Raimond Tamme kinnitas, et istepingid on linnaruumis väga olulised, sest need võimaldavad jalakäijatele nii vajalikke puhkehetki kui ka lihtsalt mõnusat koosolemist. «Inimeste tagasiside uute pinkide võimalike asupaikade kohta on meie jaoks suure väärtusega. Seetõttu kutsun kõiki huvilisi oma ettepanekuid esitama,» lausus Tamm.

Pinkide paigaldamise idee esitanud Sirle Salmistu sõnul on uuringud näidanud, et toetava avaliku ruumi võimaldamine, mille hulka kuulub ka istumisvõimaluste pakkumine, parandab inimeste iseseisvat hakkama saamist. «Pingid võivad olla osale inimestele lihtsalt mugavuseks, kuid teistele on need hädavajalikud. Samuti toetab pinkide lisamine inimeste aktiivset liikumist ja üldse liikumisvõimalusi, suurendab väljas viibimise aega ning arendab kogukonnatunnet. Kokkuvõttes paraneb linnaruumi ligipääsetavus ning laiemas plaanis mõjutab see nii füüsilist kui ka vaimset tervist,» selgitas ta.

Ka Salmistu rõhutas, et inimeste kaasarääkimine ses küsimuses on tähtis, sest nii tulevad pingid just nendesse kohtadesse, kus neid enim vajatakse. «Kui noorematel inimestel endil eelistusi pole, siis võiksid nad aidata oma vanematel lähedastel arvamust avaldada või mõelda end olukorda, kus ühest pingist võiks palju abi olla,» lisas ta.

Täpne uute pinkide arv selgub riigihankes, kuid esialgse hinnangu kohaselt saab kaasava eelarve 100 000 euro eest linna paigaldada sadakond seljatoega pinki.