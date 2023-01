Hedi Teidearu: Õppemaks võiks olla 1500 eurot aastas

Lähtudes OECD viimasest statistikast on Eestis kõrgharitute hulk erakordselt suur. Iseenesest on see ju positiivne nähtus, et meie riigis on nii palju haritud inimesi. Teisalt võib selline seis aga kõrghariduse väärtust hoopis devalveerida, sest kui kõik on erilised, ei ole keegi eriline.