Siiri Laidla: «Siin me oleme» – ikka ja jälle

Tõesti ei tea, kui palju olen seda imetabast Muhumaa kadakate vahel arenevat suvevodevilli vaadanud. Igal aastavahetusel, vabariigi sünnipäeval, munapühade paiku ning loomulikult jaaniõhtul on film platsis, inimesi naerutamas-nututamas. Lisaks vahepeal, kui meel nukraks kisub. Teades repliike juba ette, nende ootuses end valmis pannes. Laule kaasa laulmas. Noorena võtsin Kohviveski ja Johni, Liina ja taluperemehe suviseid sebimisi kerge kohmetu flirdina. Mida aastad edasi, seda lüürilisemaks ja traagilisekski need muutuvad. Olen nüüd selles eas, kus mõni Aadu-totu võiks ka minu korpulentse kere kadakate vahele tangot tantsima viia. Hiljem selguks, et pole see Aadu nii totu ühtigi.