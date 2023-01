Muutunud jõuvahekord volikogus tekitab küsimusi

«Täna on ülimuslik kehtiv koalitsioonileping, milles ei ole kuidagipidi reguleeritud see, et kui kellelgi kohtade arv väheneb, peaks see automaatselt kaasa tooma mingid muutused,» ütles Isamaa Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk. «Igasuguste spekulatsioonide mahavõtmiseks ütlen, et meie täidame koalitsioonilepingut, mille järgi planeeringute abilinnapea koha täidab Sotsiaaldemokraatlik Erakond. See on vundament olukorra lahendamiseks.»