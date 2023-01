Elva opositsioon: kuidas lastakse läbi otsus, kus kaks inimest on istunud korraga mõlemal toolil?

Erakorralise istungi kokkukutsumise ajendas 27. detsembril Tartu Postimehes ilmunud artikkel, kus seisis, et tegevustoetused kohalikele spordiklubidele on kaasa toonud kriminaalmenetluse ning uuritakse, kas vallavalitsuse liikmed on rikkunud toimingupiirangut.

Vallavolikogu liikme Juhani Jaegeri sõnul tuleb volikogul selgitada välja vallavalitsuse kõikide liikmete ametialane kompetentsus.

Jaeger teatas, et erakorralise volikogu istungi kuupäev on nüüdseks ka kinnituse leidnud. See toimub 16. jaanuaril.

«Tahtsime, et see oleks eraldi teema, mida volikogu arutab. Et ta ei jääks päevakajaliste punktidega ebameeldivalt dissonantsi. Saaksime probleemi läbi arutada ühe korraga ja kõik koos,» rääkis Jaeger.

Jaegeri sõnul üritavad nad välja selgitada, kuidas sellisel olukorral üldse juhtuda lasti.

«Ruumis olid koos inimesed, kes on kõik eranditult kogenud ametnikud. Otsus, mille puhul on selge olukord, kus kaks inimest on istunud korraga mõlemal toolil. Ehk olnud siis toetuse jagaja kui ka saaja. Küsimus ongi, et kuidas seda keegi ei märganud ja kuidas sellel juhtuda lasti,» kirjeldas Isamaa fraktsiooni liige.

Mis täpsemalt juhtus?

Vallavalitsuses kinnitati tänavu märtsis tegevustoetuste eelnõu, mis lubas rahalist toetust 64 ühingule. Kõige suurema abi sai spordiklubidest jalgpallimeeskond FC Elva, mida vald otsustas toetada enam kui 44 000 euroga. Lisaks sai pea 11 000-eurose toetuse korvpalliklubi BC Elva.

Varsti pärast seda juhtis revisjonikomisjon tähelepanu võimalikule toimingupiirangu rikkumisele. Nimelt selgus, et toetusraha eraldamise otsustamisel olid poolthääle andnud kõik vallavalitsuse liikmed. Nende seas ka BC Elva ja FC Elva juhatusse kuulunud vallavanem Priit Värv ja vallavalitsuse liige Margus Ivask.

Ringkonnaprokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius kinnitas, et on alustatud kriminaalmenetlust, kuid süüdistust ei ole kellelegi esitatud.