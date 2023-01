Tartu esitab riikliku kultuuri- ja spordi elutööpreemia kandidaatideks Vaike Uibopuu ja Maire Kamariku

Elutööpreemia kandidaadiks esitatud Tartu koorijuht ja muusikapedagoog Vaike Uibopuu on koorimuusika valdkonna mitmekülgne arendaja, keda peetakse Eesti naislaulu hingeks. Vaike Uibopuu on loonud Tartu ülikooli kammerkoori ja Tartu ülikooli akadeemilise naiskoori vilistlaskoori, ta oli kauaaegne Tartu ülikooli akadeemilise naiskoori dirigent.

Tema käe all tõusis Tartu ülikooli akadeemiline naiskoor Eesti parimaks naiskooriks, kes on tuntud ka rahvusvaheliselt. Lisaks tööle koorijuhina on Vaike Uibopuu tunnustatud kooridirigeerimise õppejõud. Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis on tema õpilaste seast sirgunud rohkelt tänaseid tuntud koorijuhte. 1985. aastal sai temast esimese naisena Eesti üldlaulupeo üldjuht. Lisaks sellele oli ta üldjuht ka 1990., 1994., 1999. ja 2004. aasta üldlaulupidudel.

Maire Kamarik on 55 aastat töötanud ilu- ja rühmvõimlemise treenerina, kelle käe alt on sirgunud mitmeid silmapaistvaid sportlasi. Lisaks suurepäraseid tulemusi saavutanud sportlastele on Maire Kamariku juhendamisel sirgunud põlvkondade viisi edukaid ja säravaid inimesi, kes tema õpetussõnadest ja ellusuhtumisest siiani lugu peavad. Hoolimata kõrgest vanusest jätkab ta treeneritööd. Oma põhitöö kõrvalt on Maire Kamarik aastaid olnud ka rahvusvahelise kategooria võimlemise kohtunik, löönud aktiivselt kaasa ilu- ja rühmvõimlemise ürituste korraldamisel ning kuulunud mitmete ühiskondlike organisatsioonide juhtkondadesse. Mitmeid aastaid on ta tunnistatud Eesti Võimlemisliidu parimaks treeneriks.

Treener Maire Kamarik. Foto: Margus Ansu

Kultuuri aastapreemia kandidaadiks esitatud noor muusik Kaisa Kuslapuu töötab Jaani kiriku organistina. Ta on mitmekülgne muusik ja looja, kelle käekirja on mõjutanud nii klassikaline, jazz- kui ka pärimusmuusika. Viimane aasta on noorele muusikule olnud eriti värvikas ja silmapaistev – tema autorilaule esitav ansambel Lonitseera andis välja oma esimese albumi «Tapeet, mis pälvis rohkelt tähelepanu ja kiitust. Lisaks andis ta välja ka pärimusmuusika klaveriseadete sooloplaadi «Heinast hobu». Kaisa Kuslapuud on kirjeldatud nii muusikaliselt kui kirjanduslikult andeka laululoojana, kes on kujunenud Eestis üheks tuntumaks nooreks Tartu kultuuritegelaseks.

Jaani kiriku organist Kaisa Kuslapuu. Foto: Postimees / SILLE ANNUK

Spordi aastapreemia kandidaadiks esitatud noor andekas kõrgushüppaja Karmen Bruus saavutas eelmise aastal suurepäraseid tulemusi: ta võitis kõrgushüppes U20 vanuseklassis maailmameistri tiitli ning esimest korda täiskasvanute tiitlivõistlustel osaledes sai ta kergejõustiku maailmameistrivõistlustel seitsmenda koha, korrates Eesti rekordit. Karmen Bruus treenib Tartu spordiseltsis Kalev Kersti ja Mehis Viru treeningrühmas.