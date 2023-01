Ülikooli rektori valimistel viie aasta tagune vastasseis ei kordu

Professor Sutrop selgitas, et ei kandideeri Tartu ülikooli rektori valimistel, sest peab oluliseks seista kõrghariduse probleemide lahendamise eest riigi tasandil. «Olen riigikogus asutanud kõrghariduse toetusrühma, kuhu kuulub 30 saadikut kõigist erakondadest. Oleme juba saavutanud kokkuleppe, et kõrghariduse rahastus kasvab igal aastal 15 protsenti. Kandideerin ka riigikogu valimistel ja loodan valituks osutudes jätkata seda tööd kõrghariduse rahastuse ja kvaliteedi eest, lisaks tudengite toimetuleku probleemide lahendamise eest,»

Praegune rektor Toomas Asser sõnas, et tema kandidatuurist on veel vara rääkida. «Kõik sõltub sellest, mis ootused on ülikoolil. Olen mingi aja ametis olnud, seega eks ka minu tööle antakse hinnang,» rääkis rektor Asser.