Omicumis on kohal anonüümsed Harilikud ja nende loodud diatüüpiad

Riina Redi istub oma pildi alla ja selgitab, et sel on kujutatud mudahüpik ja mangroovivõsa. Valminud suvises maalilaagris Pivarootsis. Aga kui juhendajad Tuuli ja Eero asusid ta teost seinale panema, keerasid nad maalil jalad ülespidi. Ütlesid, et nii on parem. Kuigi jah - mudahüpikul (see on üks teatavat liiki kala) on seal pildil nüüd natuke raske olla, arvas autor Riina Redi.