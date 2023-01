Kunstis valitseb enesekeskne maal

Esimese hea tunde annab Tartu kunsti aastanäitusel Enn Tegova täiesti uutmoodi kujundus. Näiteks kõige monumentaalsema mõjuga on seekord mustvalges koloriidis väike galerii. Võib-olla on põhjuseks see, et näituse suurim teos Marina Aleksejeva «Lõbustuspark 1» (200 x 305 cm) on joonistatud musta markeriga.