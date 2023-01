Järjekordne tasuline parkla süvendab Annelinna parkimismuresid

Neljapäeval paigaldati Anne 57 tänaval oleva Saare Maxima parkla juurde Europarki märgid, mis ühtlasi tähendavad, et edaspidi on seal parkimine tasuline. Tasulist parklat oli poe juurde tarvis, kuna ümberkaudsete majade elanikud parkisid poe parkla tihti nii täis, et poe külastajatel ei olnud enam ruumi oma autot kuskile jätta.