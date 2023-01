Magnus Piirits, Uku Varblane: Ukraina sõja mõju meile ei lõpe koos sõjaga

​Alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse on riigist põgenenud peaaegu kaheksa miljonit inimest, kellest Eestisse on jaanuari alguseks jäänud 65 000 ja neist omakorda ligikaudu 42 000 on saanud ajutise kaitse. Tartumaal töötab statistikaameti andmetel selle aasta algusega 2368 sõjapõgenikku ehk üle kolme protsendi kõikidest Tartumaal hõivatutest. Lisaks on 587 inimest registreerunud töötuks (11 protsenti kõigist Tartumaa töötutest). 943 Ukraina õpilast on alustanud õpinguid Tartumaa haridusasutustes, suurem osa neist õpib Tartu linnas eesti keeles või keelekümbluse baasil (kokku 96 protsenti).