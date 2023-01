Tartu alustab Sõpruse silla remonditöödeks projekti koostamist

«Sõpruse silla kui Eesti kõige pikema ning Tartu jaoks äärmiselt olulise silla seisundit on regulaarselt hinnatud ning sellele on kümmekond aastat tagasi tehtud säilitusremonti, kuid vajalik on ette võtta silla põhjalik rekonstrueerimine,» ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm. «Lisaks silla tehnilise olukorra parandamisele on plaanis tekitada mõlemale sillapoolele tänasest laiemad kõnniteed jalakäijatele ning samuti autoliiklusest ja jalakäijatest eraldatud rattateed.»

Töövõtja ülesandeks on koostada tööprojekt koos ristmike lahendustega ning anda sillale juurdepääsutänavate ja ümbritseva ruumiga võimalikult hästi seostatud terviklik lahendus. Projekteerida tuleb tehniliselt optimaalsed ja finantsiliselt ratsionaalsed lahendused. Projekteerimisel tuleb analüüsida kahte liikluslahenduse varianti: 1+1 ja 2+2 sõidurajaga sild. Projekteerijal on 100 päeva aega seonduvate eskiiside koostamiseks koos variantide võrdlusega, mille alusel valitakse põhjendatud ja sobiv variant põhiprojekti koostamiseks.

Kogu silla projekteerimistöö peab olema tehtud aasta jooksul, mis tähendab, et tuleva aasta jaanuaris valmib projekt, mille alusel on võimalik alustada ehitustöödega. Ehitustöödeks on planeeritud 2024. ja 2025. aasta ning tööd on kavas teha vaheldumisi mõlemal silla poolel nii, et silda ei tuleks täielikult sulgeda.