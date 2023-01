Karl Pütsepp: Õpetajaid tuleb kiusu eest kaitsta

Eesti õitsengu tagab tark ning julgelt tulevikku vaatav rahvas. Töö hariduses on kutsumus, selles on tohutult põnevat ning meeliülendavat, õpetaja elukutse annab tohutult palju. Õppimisel toimub vaimustavat nii õpilasile kui ka õpetajaile. Seda tagavad õpetajad ja teised haridustöötajad peavad olema kaitstud ja väärtustatud. Eestil on selleni veel pikk tee minna.