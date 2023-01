GALERII ⟩ Mart Kivastik edendab linnakirjanikuna boheemlust

Linnakirjaniku tiitli ja koos sellega kaasas käiva sulepea üle andnud linnapea Urmas Klaas avaldas rõõmu, et Tartus leidub häid kirjanikke, kelle tegevus lisab linna kultuurielule tuntust ja värvi, kes annavad häid mõtteid ja inspiratsiooni. Linnapea sõnul on Mart Kivastiku eestlaslikult muheda huumoriga vürtsitatud looming hästi tuntud. «Loodan, et linna stipendium lisab talle uut loomingulist indu,» märkis Klaas.