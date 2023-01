PILTUUDIS ⟩ Tähtvere pargis on avatud esimene kunstlumest suusarada

Spordipargi rajameistri Jaanus Robi sõnul vajab rada veel veidi viimistlemist, aga see on täna raskendatud, kuna pargis on sõitmas palju koolilapsi. «Homme hommikuks peaks olema ideaalsed tingimused,» sõnas ta. Lauri ring on Tähtvere spordipargis esimene suusarada, mis sai täies pikkuses kunstlumekatte.