Tänavu kannab Tartu linnakirjaniku tiitlit Mart Kivastik

Linnakirjaniku valinud komisjoni esimees Berk Vaher sõnas tiitli üle andmise, et Mart Kivastik on tõeline multimees, kes kirjutanud nii proosat kui näidendeid ja teinud ka filme, aga saanud ka koorijuhi hariduse. «Ennekõike on ta ikkagi tugeva ja maise karakteritunnetusega kirjanik, kelle kohta on juba ammu küsitud, miks ta veel Tartu linnakirjanik pole. Mart Kivastik hoiab Tartu boheemluse pärandit. Ja samas on ta publitsistikas seda laiemat ilma tajuvat ärksameelsust, mis kultuuripealinnale kohane,» rääkis Berk Vaher.

Vastne linnakirjanik Mart Kivastik selgitas, et ükskõik, millises žanris ta töötanud olen, kas kirjanduses, teatris või filmis, on üks tegelastest olnud tavaliselt Tartu. Märtsis esilinastub romaanil «Taevatrepp” põhinev film, mille keskmes on samuti Tartu ja mis on tervenisti Tartus filmitud. «Kõik mu lood on nii või naa Tartuga seotud, seega olen oma olemuselt Tartu linna kirjanik, miks siis mitte ka Tartu linnakirjanik,» lisas Kivastik.

Mart Kivastik on vabakutseline kirjanik, näitekirjanik, lavastaja ja filmirežissöör, kelle loomingut on ka rohkelt tunnustatud. Mitmeid auhindu on saanud tema eesti kunstnike elu kajastavad näidendid "Külmetava kunstniku portree" ja «Põrgu wärk», viimasel kümnendil on ta pärjatud Tartu Kultuurikandja aasta looja aunimetusega, pälvinud Go Traveli reisiraamatu preemia ("Vietnami retsept"), Friedebert Tuglase novelliauhinna ("Õnn tuleb magades") ja Eduard Vilde nimelise kirjandusauhinna ("Taevatrepp"), lisaks on ta valitud riikliku kirjanikupalga saajaks aastatel 2020–2022.

Linnakirjaniku stipendiumi annab Tartu linn välja seitsmendat aastat ja see on üks Tartu tegevustest UNESCO rahvusvahelise kirjanduslinnana. Stipendium on mõeldud ilukirjanduse või publitsistikaga tegelevale tartlasest loovisikule, kes elavdab kohalikku kirjanduselu ning aitab kujundada Tartu linna mainet rahvusvaheliselt tuntud kirjanduslinnana.

2023. aastal on stipendiumi suurus 15 696 eurot, mis makstakse välja igakuiste võrdsete osamaksetena.