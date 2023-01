Muusika kohtub Vanemuise noore publiku ees varjuteatriga

«Sisuliselt on see muusikatund, kus tutvustame pille ja õpetame muusikat kuulama ning visualiseerima seda heli, mis Vanemuise sümfooniaorkester ette mängib,» selgitas Janek Savolainen. «Kui flöödilt kõlab kindel muusikaline fraas ja laps näeb samal ajal laval Linnukest, tekib muusika ja visuaali vahel seos ning laps võib edaspidi hakata ka teisi muusikateoseid enda jaoks pildiliselt mõtestama.»

Tema hinnangul on vari kõige lihtsam ja ka kõige vanem teatri tegemise vahend. «Varjuteater võimaldab paaril inimesel kõik tegelased ära mängida: me ei pane teist kostüümi selga, vaid vahetame maske. See on natuke maagiline ka, kui need tegelased ekraanile tekivad,» lisas ta.