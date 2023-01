«Karjääri lõpetanud» Raul Must jäi ka Tartus alistamatuks

35-aastane Raul Must lubas pärast Tokyo olümpiat, et hakkab tippsulgpalliga lõpetama. Siiski näib, et mehe vorm on endiselt piisavalt hea, sest Eestis talle veel vastast ei leidu. Oktoobris Jüris peetud võistlusel alistus Mario Kirisma talle finaalis 15:21, 15:21, kuu aega hiljem võitis Must samas kohas Karl Kerti 21:18, 19:21, 21:10. Nüüd Tartus oli novembrikuise finaali kordus ning enam kui tunni kestnud heitluse järel jäi taas peale Must – 18:20, 21:14, 21:19.