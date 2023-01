Jaanus Kriisk: sinu keha on su ainus tõeline tööandja

Kui meie vaimutoidu (ka rämpstoidu) kättesaamiseks on laud rikkalikult kaetud, siis kehalise arengu poolega on järjest enam probleeme. Ja mitte alati ei ole põhjuseks inimese soovimatus spordiga tegeleda, vaid teadmatus, mida, kuidas ja kui palju teha. Puudu on kehalisest haridusest, teadmistest. Ja seda nii täiskasvanute kui laste puhul.