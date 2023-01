Anneli Kannus: Tartu väärib uut kultuurikeskust. Aga millist?

Tartu väärib uut kultuurikeskust. Meile on see südamelähedane, sama palju kui looduse hoidmine linnas. Me eelistame parki pargi kohas ja keskuse tühermaale ehitamist. Loeme, kuidas Euroopas ja kogu maailmas püütakse loodust linna tagasi tuua. Näeme, kuidas Tartu linnavalitsus püüab (meeleheitlikult) loodusrikkust kaubamaja ja Vanemuise vahelisele alale külvata, samal ajal kavatseb olemasolevat kesklinna parki vähendada. Parki kavandatud kultuurikeskus paratamatult vähendab loodust linnas.

Kultuurikeskuse ruumid peavad tulema mitmeotstarbelised. Ruutmeetrid ise ei tohi mängida peamist rolli või õigemini on oluline võimalikult väheste ruutmeetrite planeerimine ja nende maksimaalne ärakasutamine. Tõsi on, et Tartus puudub imeilusa vaatega restoran. Kuid kas see on piisav põhjus, et kultuurikeskus «varastaks» seetõttu rohkem parki? Pealgi jääb uus, imeilus kultuurikeskus niikuinii kõrvalasuva kuubiku varju.