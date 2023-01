Heljo Pikhof: Ükskõikne justiitsminister ohustab õigusriiki

Riigi poolt kinni makstud pädeva õigusabita ei saa rääkida Eestist kui õigusriigist ega toimivast õigusemõistmisest, sest vähem kindlustatud inimesed ei suuda endale advokaati palgata ega end kohtus kaitsta. Häirekellad hakkasid valjult lööma septembris, kui sai avalikuks, et üle 80 advokaadi on valmis loobuma riigi õigusabi osutamisest. Advokatuur juhtis toona tähelepanu sellele, et riik ostab õigusabi teenust turuhinnast kolm korda odavamalt, ja hoiatas kogu süsteemi peatse kokkuvarisemise eest, kui rahastus ei parane.