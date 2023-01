Tartu abilinnapea Gea Kangilaski astub tagasi, kandideerib Eesti 200 nimekirjas

Tagasiastumise põhjusena tõi Kangilaski välja usalduse puudumise tema ja Tartu sotsiaaldemokraatide meeskonna vahel. «Vastastikuse usalduseta ei saa ma jätkata sotsiaaldemokraatide abilinnapeana ja esindada seda erakonda linnavalitsuses,» selgitas ta. «See otsus on üks raskemaid, mida ma oma poliitilise karjääri jooksul olen pidanud tegema ja seetõttu on see otsus ka kaua küpsenud.»

Sotsidele jääb nüüd Tartu volikogus kolmeliikmeline esindatus, sest ka Karl Aaron Adson on asunud koostööle hoopis Eesti 200 fraktsiooniga ja on sotsiaaldemokraatlikust erakonnast välja astunud.

SDE Tartu piirkonna juht Kadri Leetmaa e olnud valmis nimetama, kes on nende kandidaat linnaplaneerimise abilinnapea kohale, ütles, et need arutelud on veel ees.