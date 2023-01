Kliinikum palus tühistada EMO patsiendile määratud parkimistrahvi ja vabandas

Vea tekkimisele aitas kaasa asjaolu, et sealne parkimisautomaat, nagu kõik kliinikumi parkimisautomaadid, väljastab pileti üksnes tsooni YT74, aga EMO parkla on tsoon YT76. Patsient võttis mobiilparkimisel aluseks parkimispiletil märgitud tsooni.

Trahvi tühistamisest teavitas Nugist kliinikumi majandusosakonna juhataja kt Aare Toon. Toon ütles ajalehele kommentaariks, et kliinikumi parkimisautomaadid seadistatakse ümber, et need väljastaksid pileti tsooni YT76.