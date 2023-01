Tartu linnaliinibusside hilisõhtused väljumised taastuvad

«Kuna nõudluspõhise ühistranspordi hange kujunes meil prognoositust soodsamaks, siis saame teha eelarves vajalikud ümberpaigutused ja taastada hilisõhtused linnaliinibusside väljumised,» selgitas abilinnapea Raimond Tamm. «Vahepealsel ajal saime nii linlastelt kui ettevõtjatelt kinnitust, et hilisõhtused väljumised on vaatamata väiksemale sõitjate arvule väga olulised, ning seetõttu on hea meel, et oleme leidnud võimaluse bussid taas sellel ajal liikuma panna.»