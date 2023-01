Tartu võõrustab Euroliiga meistriga mehitatud Leedu tippklubi

Wolves asub Leedu liiga tabelis viiendal real ning on sellel hooajal kogunud 10 võitu ja viis kaotust. Laupäevases liigamängus alistati linnarivaal Vilnius Rytas 88:76.

Wolvesi koosseisu nimekaim liige on kahtlemata 33-aastane Jeffery Taylor, kes mängis aastatel 2015-2022 Madridi Reali ridades. Ta tuli Realiga neljal korral Hispaania meistriks, 2018. aastal võideti ka Euroliiga.

Enne seda mängis ääremängija ookeani taga NBA-s. Meeskonna peatreeneriks on Leedu korvpallilegend Rimas Kurtinaitis, kes on lisaks edukale mängijakarjäärile ka treenerina kroonitud kolmel korral EuroCupi võitjaks.

Wolvesi jaoks on see Põhja-Euroopa korvpalliliiga esimene mäng, Tartul on kirjas kaks võitu ja üks kaotus.